Sul posto, i vigili del fuoco: dopo diversi e complessi tentativi di recupero falliti, il gattino si è lanciato sul telo dei caschi rossi e poi è fuggito. Un plauso per la pazienza e la disponibilità ai vigili del fuoco, sempre pronti ad aiutare persone ed animali in difficoltà.

Tutti con il naso all'insù, nel pomeriggio di oggi, in via Roma . Un gattino che si era rifugiato su un albero, infatti, ha attirato l'attenzione dei passanti, miagolando insistentemente, incapace di scendere.

Gattino bloccato sull'albero, in via Roma: si tuffa sul telo dei caschi rossi e fugge via