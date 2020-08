Salvini contestato a Cava, Cirielli: "I responsabili vengano puniti"

“La legge n.361 (art.99 e 100) del 1957 prevede che, a seguito degli episodi di violenza che si sono verificati ieri in occasione del comizio del Senatore Matteo Salvini a Cava de’ Tirreni, si configurino gravi reati”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il Questore della Camera e parlamentare salernitano Edmondo Cirielli (FdI), che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in merito alle contestazioni registrate ieri, a Cava de' Tirreni, contro Salvini. “Sono convinto che i responsabili delle sicurezza, ossia le Forze dell’ordine e in testa il Questore di Salerno, sapranno identificare e perseguire i delinquenti che volevano impedire una manifestazione elettorale. Quello che sta accadendo in Italia mette in serio pericolo la nostra democrazia. In un clima di intimidazione e violenza si vuole impedire all’opposizione di fare la propria campagna elettorale. - ha detto- Pretendiamo che il Governo, i responsabili della Sicurezza Pubblica Nazionale e locale creino un contesto favorevole a preservare la nostra democrazia con libere elezioni il cui presupposto sono libere campagne elettorali. Colgo l’occasione – conclude Cirielli - per ringraziare, per l’ottimo servizio di ordine pubblico svolto dalle Forze dell’Ordine, oggetto di violenze e lancio perfino di bottiglie, che sono riuscite con grande professionalità a contenere, senza usare la forza, il vergognoso e illegale tentativo di impedire il comizio elettorale”.