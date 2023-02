Fiamme dal tetto, incendio provoca danni ad abitazione: nessun ferito

Casa danneggiata da un incendio a Salvitelle, nel Tanagro. Il fatto è accaduto oggi, con le fiamme partite dal sottotetto a causa di un corto circuito.

La dinamica

All’interno dell’abitazione non c'erano persone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri. I primi hanno domato e spento l'incendio, mentre i militari hanno messo in sicurezza la zona e avviato le prime verifiche. Insieme alle forze dell'ordine c'era anche una ditta specializzata per il ripristino del sistema elettrica e la messa in sicurezza della casa. La proprietaria ha voluto ringraziare con un messaggio pubblico tutti quelli intervenuti: “Ringraziamo di cuore gli amici di Salvitelle e le nostre famiglie, i nostri angeli, che nonostante la nostra assenza si sono letteralmente buttati nel fuoco per noi. Infinitamente grazie. Senza di voi non avremo avuto più una casa”.