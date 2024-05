Uomo azzannato da "Amstaff" nel salernitano: corsa in ospedale

Si è temuto il peggio, ieri, nel piccolo comune di Salvitelle, dove un uomo di 70 anni è stato azzannato da un cane “Amstaff” che si è allontanato dall’abitazione del proprietario.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dov’è stato preso medicato alla mano a causa della ferita riportata a seguito dell’aggressione. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei veterinari dell’Asl in quanto il cane non avrebbe mai mostrato segni di aggressività.