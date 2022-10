Sam di Pagani, revocati Carpentieri e Giordano: D'Apolito nominato commissario

Ufficializzata in queste ore la revoca di Mario Carpentieri e Aniello Giordano, finora alla guida della Sam di Pagani. Sarà il comandante della Polizia Municipale, Lucio D'Apolito, a ricoprire il ruolo di Commissario p.T nelle more dell'espletamento delle due manifestazioni d'interesse per le figure di Amministratore Unico e Direttore Generale della Sam.

La nota

“La revoca è giunta - spiegano dal Comune - a seguito del mancato ottenimento dei risultati così come prefissato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco De Prisco. L'augurio al Commissario p.T D'Apolito di un proficuo lavoro, come già sta svolgendo al Comando di Polizia Municipale, al quale sono stati dati pieni poteri anche sull'organizzazione interna del cantiere”.