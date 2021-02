Tutti in preghiera per San Biagio a Castel San Giorgio, il sindaco di San Marzano affida al suo Patrono la città

E’ rituale l’ unzione in Chiesa della gola con l’olio benedetto, che si porta anche a casa, nelle proprie famiglie, per estendere la protezione a tutti

Tutti in preghiera per San Biagio, protettore di naso e gola, oggi, 3 febbraio. Un via vai di fedeli, in particolare, nel rispetto delle norme anti-Covid, si sono recati in chiesa per affidarsi al Santo, a Castel San Giorgio.

Foto di Antonio Capuano



Intanto, il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, affida la città, attraverso un post su Facebook,al Vescovo e Martire suo Santo Patrono:

Come Sindaco di questa comunità mi sento di rivolgere al nostro amato Santo una preghiera , affinché continui a vegliare sul nostro paese, a proteggere i suoi abitanti e ad illuminare il cammino di chi è chiamato a governarla. E’ rituale l’ unzione in Chiesa della gola con l’olio benedetto, che si porta anche a casa, nelle proprie famiglie, per estendere la protezione a tutti. Tradizione vuole che per l’occasione ,oggi, si portino in tavola le polpette. E nell’augurare a tutti noi di trascorrere una buona festa, lancio la più bella ed accorata delle esclamazioni: “Viva San Biagio”.





