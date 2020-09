Tamponi negativi a San Cipriano e in un convento a Mercato San Severino: gli annunci

Tamponi negativi per il personale medico a San Cipriano. Lo annuncia il sindaco Sonia Alfano, con un messaggio attraverso il suo profilo Facebook: "Una buona notizia per la nostra comunità Sanciprianese e non solo. Il Direttore Sanitario, Pasquale Mellillo, mi ha appena comunicato che tutti i tamponi effettuati sul personale dipendente del nostro Poliambulatorio di Filetta sono risultati negativi. Un'ottima notizia che non ci deve fare abbassare la guardia, indossiamo le mascherine e manteniamo la distanza. Il poliambulatorio riaprirà dopo la regolare sanificazione e disinfezione"

I casi precedenti

Nei giorni scorsi, un dipendente del Poliambulatorio di Filetta era risultato positivo. Il personale era poi stato messo in isolamento fiduciario e sottoposto a tampone, mentre l'Asl aveva rintracciato tutti i contatti che il dipendente aveva avuto in forma diretta

Negativi due frati a Mercato San Severino

Sono risultati negativi anche i tamponi di due frati della parrocchia di Sant'Antonio a Mercato San Severino. Nel convento non vi erano mai stati casi, ma con responsabilità, i due si erano messi in una quarantena fiduciaria, con "grande prudenza e senza paure immotivate"