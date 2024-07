Acqua Fredda, partiti i lavori di riqualificazione della strada montana

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della strada Montana in località Acqua Fredda, a San Cipriano Picentino. “Una strada fondamentale per il nostro territorio comunale - si legge sulla pagina Facebook del Comune - Grazie alla collaborazione, tra i Comuni di San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali e la Comunità Montana Monti Picentini, diretta alla condivisione di fondi, strumenti e personale per garantire interventi efficaci e rapidi, oggi inziano i lavori di riqualificazione, della strada in località Acqua Fredda”.