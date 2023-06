"Nessun abuso d'ufficio", archiviata l'indagine sulla sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto l’archiviazione per l’indagine, partita dalla denuncia di un imprenditore nel 2021, per un presunto abuso di ufficio commesso dalla sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano a vantaggio di un proprio zio. Prima il Pm con la richiesta di archiviazione e poi il Gip (dopo la opposizione dello stesso denunciante alla richiesta di archiviazione) hanno confermato che la prima cittadino non ha commesso nessun danno al Comune e recato nessun ingiusto vantaggio patrimoniale al suo familiare.

Il commento

A comunicare la sentenza è la stessa Alfano sui social: “Nel pieno rispetto del lavoro che, ogni giorno, i Magistrati e le Forze dell’Ordine portano avanti per garantire sicurezza e legalità a tutti i cittadini, sono stata sempre serena e sempre convinta di aver adottato ogni singolo atto amministrativo nell’esclusivo interesse della comunità di San Cipriano Picentino. Inoltre voglio comunicarvi che per tutte le persone coinvolte nella denuncia c’è stata l’archiviazione, quindi anche per l’assessore Maria Sica. Sono felice per la mia famiglia che mi è stata sempre accanto, per i miei assessori e consiglieri comunali che hanno continuato a lavorare, ogni giorno, per i tantissimi cittadini che non mi hanno fatto mai mancare attestati di stima e di sostegno.Ringrazio, ovviamente, il mio avvocato Michele Tedesco che con la sua preziosa opera professionale ha chiarito ogni dubbio ai magistrati del Tribunale di Salerno. Continuiamo a lavorare, come sempre fatto, per il bene comune di San Cipriano Picentino”.