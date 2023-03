Nascondevano in casa droga e soldi in contanti: arrestata coppia a San Cipriano Picentino

Una coppia, M.M e S.M.R.P le loro iniziali, sono stati arrestati a San Cipriano Picentino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione domiciliare, svolta dai carabinieri locali e di Salerno in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Sarno, sono stati trovati in possesso di 18 grammi di hashish, 10 grammi di eroina, 11 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento, un bilancino di precisione e 1.240 euro in contanti.