Nascondeva in casa droga e una pistola a gas: arrestato un uomo a San Cipriano

Un uomo, E.F le sue iniziali, è stato arrestato a San Cipriano Picentino per droga. Nel corso di una perquisizione domiciliari, infatti, è stato trovo in possesso di circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, verosimilmente utilizzati per pesare, tagliare e confezionare la sostanza stupefacente, ma anche una pistola a gas, modello combat 1911, priva del tappo rosso, con caricatore.