Chiusura per due giorni per il Comune di San Cipriano Picentino. La chiusura si renderà necessaria per permettere il ritrasferimento degli uffici nei locali ristrutturati dopo che gli stessi erano stati allocati altrove per via dei lavori effettuati.

La chiusura

L'attività di spostamento, si legge nell'ordinanza, "potrebbe creare difficoltà di accesso al pubblico e di funzionamento degli uffici stessi". Di qui la decisione di chiudere al pubblico gli uffici comunali nei giorni lunedì 22 e martedì 23 maggio.