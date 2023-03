San Cipriano Picentino, il caso delle foto all'ufficio del sindaco: "Basta mancanze di rispetto"

“Il problema più grande che oltre a visionare i lavori, di cui poi parleremo (io non mi sono mai sottratta e non mi sottrarrò mai a nessun confronto, non ho nessun scheletro nell’armadio), mi rendo conto che possono tranquillamente fotografare chi ricevo nella mia stanza da sindaco e che cosa io faccio, violando qualsiasi norma di privacy…il computer che si vede in foto è proprio il mio! Ormai stiamo al limite di tutto ciò che è diventato sopportabile. Va bene fare critica ma qui veramente abbiamo oltrepassato il limite!”. Lo scrive, sui social, il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, ripubblicando le foto messe in rete da un giovane del posto e scattate dal Palazzo accanto al Comune.

La polemica

Il ragazzo in questione critica lo svolgimento dei lavori: “Casa Comunale di San Cipriano Picentino, 6 finestre, 6 soglie in marmo, (non a taglio termico), 6 larghezze diverse, in particolare due su sei sono a filo con il muro senza nemmeno il gocciolatoio. Tanto paga Pantalone!”. Non si è fatta attendere la replica, amareggiata, del primo cittadino: “Mi spiace per chi si presta! Ma essere spiata è assolutamente insopportabile! E’ una cosa che non tollero!!! Mi volete accerchiare, criticare, ecc.. avete tutto lo spazio, e l’anno prossimo l’occasione con le elezioni democratiche di mandarmi a casa, il popolo è sovrano! Ma adesso basta! Non permetterò più a nessuno di calpestarmi! Non tollererò più nessuna mancanza di rispetto! Domani valuterò il da farsi” conclude Alfano.