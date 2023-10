San Cipriano Picentino: Sangiuliano e Cirielli inaugurano il nuovo teatro

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà l’ospite della cerimonia di inaugurazione del nuovo Teatro "Politeama" di San Cipriano Picentino, in programma martedì 24 ottobre a partire dalle 16:30. Insieme a lui ci sarà anche il Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli. L'appuntamento è in via Aurelio Fierro in località Campigliano.

L'opera

Ad accogliere i due esponenti del Governo Meloni ci sarà il sindaco Sonia Alfano insieme a tutta la sua amministrazione comunale che, dopo oltre 20 anni di attesa, è riuscita a terminare i lavori dell’opera pubblica ed a consegnarla a tutta la comunità di San Cipriano Picentino che avrà un nuovo punto di riferimento culturale sul territorio.