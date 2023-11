San Cipriano Picentino: immobile confiscato diventerà centro polifunzionale per minori

Un nuovo bene confiscato alla criminalità organizzata verrà riqualificato e consegnato alla cittadinanza a San Cipriano Picentino. Lo annuncia l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sonia Alfano: “Dopo aver partecipato all’avviso pubblico dell’Agenzia della Coesione Territoriale per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione dei beni confiscati, da finanziare nell’ambito del Pnrr – Missione 5 inclusione e coesione – componente 3 – Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, finanziato dall’Unione Europea – il nostro Comune ha ottenuto il finanziamento e avviato i lavori per l’intervento inerente la sistemazione immobile confiscato alla via Aurelio Fierro da destinare a centro polifunzionale per minori, dell’unità immobiliare, trasferita al patrimonio indisponibile per finalità sociali”.