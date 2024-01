San Cipriano Picentino, terminati i lavori di messa in sicurezza sulla SP75

E’ terminato, dopo la posa dell'asfalto drenante con l'installazione dei guardrail, l'intervento di messa in sicurezza del tratto di Strada provinciale 25, altezza Ponte Molinello, a San Cipriano Picentino, volto a migliorare la sicurezza ed in particolare a ridurre gli incidenti dovuti a sbandamento. Soddisfatto il sindaco Sonia Alfano: “Ringraziamo la Provincia di Salerno per aver recepito le istanze dell'amministrazione comunale ed essere intervenuta su un tratto di strada, che è stato purtroppo e con enorme dispiacere, teatro di diversi incidenti anche mortali”.