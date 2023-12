Muore dopo caduta dalla bici per ostacolo su strada, a giudizio proprietario del fondo

Morì dopo essere caduto dalla sua bicicletta, ci sarà un processo. I fatti risalgono al 2021, con la morte di M.F. , ceramista di Salerno, deceduto a San Cipriano Picentino, in una boscaglia. L'imputato - come racconta Il Mattino - è il proprietario del terreno antistante il luogo della morte. A febbraio partirà il processo.

La storia

L'uomo è accusato di non aver rimosso la rete di recinzione che circondava la proprietà e che era caduta, creando un ostacolo in strada. Fu proprio quella rete - secondo rilievi - a determinare l'incidente. La vittima cadde per quell’ostacolo imprevisto presente sul terreno. Per la difesa, invece, quella rete non era di proprietà dell'uomo ma della Provincia, ente responsabile per la manutenzione di particolari strade.