San Cipriano, inaugurato l’asilo comunale. Alfano: “Arrivati i fondi per aprirne un altro”

Il Comune di San Cipriano Picentino ha ottenuto un nuovo finanziamento per la realizzazione di un asilo nido da 20 posti che, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale del sindaco Sonia Alfano, verrà realizzato nella località San Cipriano Capoluogo.

L'annuncio

Ad annunciarlo è stata direttamente il primo cittadino del centro dei Picentini, in occasione della inaugurazione del nuovo Centro per l'Infanzia della località Pezzano dove, già nelle prossime settimane, partirà un progetto, realizzato con la Cooperativa Fili d'Erba, destinato ad una fascia di età da 0 a 17 anni. "San Cipriano Picentino - ha sottolineato il sindaco Alfano - è uno dei pochi comuni che continua a crescere con la popolazione giovane, abbiamo bisogno di asili nido per rispondere alle esigenze delle famiglie e lo abbiamo fatto con le due strutture di Campigliano e di Pezzano e con l'ultima, quella appena finanziata dal Ministero, che sorgerà nella località San Cipriano Capoluogo”.