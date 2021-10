Autocarrozzeria abusiva e con lavoratori in nero: scatta il sequestro a San Cipriano Picentino

Blitz dei carabinieri e dei forestali all’interno di un’autocarrozzeria situata nel comune di San Cipriano Picentino. Avviate le verifiche del caso, i militari hanno ispezionato i locali officina, la cabina di verniciatura, i locali ufficio e verificato le posizioni degli operai al lavoro sulle autovetture. Dagli accertamenti è emerso che il datore di lavoro non era in grado di documentare la loro regolare occupazione, né gli stessi hanno potuto esibire alcuna documentazione attestante la propria regolare presenza al lavoro. Di conseguenza, i militari hanno proceduto a segnalare l’irregolarità all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza; uno dei lavoratori irregolari è risultato, tra l’altro, percettore del Reddito di Cittadinanza.

Le altre irregolarità

Alla richiesta dei militari di esibire i titoli autorizzativi necessari per esercitare l’attività di autocarrozzeria in corso di svolgimento, il titolare non è stato in grado di mostrare alcuna documentazione. Dai successivi accertamenti, inoltre, si è scoperto che l’attività risulta cessata da diversi anni, mai registrata alla Camera di Commercio, mai iscritta all’Inps e che, infine, presso gli uffici comunali non risulta rilasciata autorizzazione per il suo svolgimento. Alla luce di quanto accertato, i militari hanno provveduto a porre sotto sequestro l’intera area adibita ad officina di 250 mq circa, i macchinari da lavoro ed i rifiuti speciali anche pericolosi rinvenuti al suo interno, le aree esterne di pertinenza, utilizzate per sostare i veicoli in attesa di riparazione e 23 autoveicoli taluni dei quali in riparazione ed altri in attesa di essere lavorati.