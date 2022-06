San Cipriano Picentino, Tari non pagata 7 anni fa: il Comune avvia la riscossione 

457 morosi per un totale di 235mila euro. È quanto accertato dal Comune di San Cipriano Picentino nell'ambito della verifica delle rate Tari 2015 mai pagate.

L'accertamento

Dopo tale attività il Comune ha incaricato la Pubblialifana, società che si occupa di tali attività per conto dell'ente, di avviare la riscossione delle somme non versate. In media ogni "cartella" è pari a 514 euro.