Tentata rapina in una gioielleria, ma il titolare reagisce: i banditi sparano e si danno alla fuga

Momenti di paura, questa mattina, a San Cipriano Picentino per una tentata rapina ai danni di una gioielleria. Secondo una prima ricostruzione, due malviventi hanno fatto irruzione all’interno del negozio minacciando il titolare. Soltanto che, quest’ultimo, ha reagito insieme ad altre persone che si sono scagliate contro i malviventi, i quali sono stati costretti a darsi alla fuga. Ma, prima di farlo, hanno esploso due colpi di pistola in aria per spaventare i presenti.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti ed acquisito i filmati delle telecamere della gioielleria e della zona, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei banditi.