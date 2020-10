San Cipriano Picentino, la sottosegretaria Orrico visita la villa romana

La sottosegretaria al Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Anna Laura Orrico, ha visitato questo pomeriggio l'area archeologica di San Cipriano Picentino. Nel sito è stata ritrovata un'antica villa rustica romana, con annesso impianto termale, che si fa risalire al secondo secolo dopo Cristo. Nella visita l'esponente del Governo è stata accompagnata dalla deputata Anna Bilotti (Movimento 5 Stelle) e dalla sindaca di San Cipriano, Sonia Alfano, che ha illustrato i progetti del Comune per la valorizzazione del sito.

I commenti

“Siamo in una terra ricca di potenzialità – ha commentato la sottosegretaria – una terra dove attivare percorsi virtuosi con le peculiarità dei territori è il segreto dello sviluppo. I borghi vanno rivalutati attraverso la messa a sistema di cultura, turismo, tradizioni e agricoltura. In questo senso il bando “Borghi in festival” annunciato dal Mibact aiuterà a valorizzare queste peculiarità”. “Nel nostro territorio – ha aggiunto la deputata Bilotti – ci sono ancora tesori archeologici poco conosciuti, che meritano di essere valorizzati al meglio per essere fruibili a tutti e arricchire il comune patrimonio di conoscenze. So che per la villa romana di San Cipriano Picentino esiste già un progetto e sono particolarmente contenta che la sottosegretaria Orrico abbia voluto accogliere il mio invito a una visita del sito. Sin dal primo momento in cui le ho sottoposto l'argomento ho trovato in lei grande sensibilità e oggi, con questa iniziativa in loco, abbiamo avuto l'occasione per approfondire le caratteristiche del ritrovamento archeologico e apprezzarne l'estensione e l'importanza”.