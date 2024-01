Comunità Montana, il Comune di San Cipriano Picentino salva gli stipendi dei lavoratori

“Il Comune di San Cipriano Picentino, in seguito al diniego di disponibilità - con delibera di giunta del 3 gennaio - all’autorizzazione a scavalco del proprio responsabile finanziario presso la Comunità Montana, scelta dovuta alle difficoltà che l’ente comune sta affrontando con il Piano di Riequilibrio, è stato l'unico comune componente della Comunità Montana di nuovo a dover garantire, per il bene dei lavoratori e per l’ente stesso, il Responsabile finanziario". E’ quanto dichiara il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

Gli stipendi

Con una delibera di Giunta del 23 gennaio, infatti, è stato autorizzato lo scavalco presso l’ente montano del responsabile finanziario di San Cipriano Picentino. “Dei tanti comuni che fanno parte della Comunità Montana - sottolinea Alfano - il nostro è stato l'unico a garantire per l'ennesiva volta, nonostante le difficoltà in cui versa il mio ente, la disponibilità del proprio responsabile finanziario per la elaborazione delle buste paga e per il pagamento degli stipendi. San Cipriano Picentino - conclude Alfano - si conferma sempre dalla parte dei lavoratori e di chi, ogni giorno, opera a favore delle comunità”.