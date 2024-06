San Giovanni a Piro, quasi 780 metri di nuova condotta idrica

Quasi 780 metri (777 per l’esattezza) di nuova condotta di distribuzione idrica in pead sono stati realizzati su strade di competenza provinciale in località Rione Nuovo, nel territorio di San Giovanni a Piro. “Per individuare i tratti di rete da sostituire – spiegano dagli uffici tecnici di Consac – si è scelto un percorso metodologico scaturito da un’attenta analisi del comportamento dell’infrastruttura: dal controllo delle pressioni alle molteplici attività che integrano la fase di digi-talizzazione, appunto, con il rifacimento di parti delle con-dotte a più alto grado di obsolescenza”. Un’opera che garantirà, afferma soddisfatto il sindaco Ferdinando Palazzo “la riduzione del livello delle perdite idriche e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione otti-male della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. In più, altro aspetto importante, la nuova condotta in pead “permetterà il contenimento dei costi di manutenzione e gestione. E dunque, i cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”.