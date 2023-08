San Gregorio Magno, 23enne cameriera muore durante l'evento "Baccanalia"

Una ragazza di 23 anni è morta a San Gregorio Magno, durante l'evento-sagra "Baccanalia", uno dei momenti di festa più celebrati della comunità. L'evento era partito ieri sera, a base di prodotti tipici locali di San Gregorio Magno

Il dramma

La giovane, 23enne residente a Ricigliano, stava lavorando in una cantina come cameriera. Il luogo - una grotta - era stata adibita per conservare salumi, formaggi e vino. Si trova nel centro storico di San Gregorio Magno. La giovane si è accasciata al suolo, perdendo i sensi. Inutili i soccorsi. Forse un malore. La notizia della morte, che ha sconvolto la prima serata della festa di Baccanalia, ha spinto l’organizzazione e i titolari delle cantine a chiudere le grotte al pubblico ed annullare i festeggiamenti.