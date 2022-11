Femminicidio a San Mango, la Cgil: "Contrasto alla violenza sia priorità politica"

“Un altro femminicidio, il settimo nella nostra regione dall’inizio del 2022, tinge di rosso le pagine di cronaca. Dopo il tentato femminicidio di martedì a Giugliano in Campania, oggi la tragedia di San Mango Piemonte, dove un uomo ha ucciso la moglie per poi togliersi a sua volta la vita". È quanto si legge in una nota della segreteria Cgil Campania dopo l'omicidio di una 55enne da parte del marito avvenuto questa mattina a San Mango Piemonte.

La nota

"Un gesto efferato - si legge nella nota del sindacato - che rappresenta l’ennesimo segnale di una drammatica asimmetria alla base delle relazioni che si cela dietro il possesso, la sopraffazione, la cultura maschilista. Una cultura che va sradicata alla base, educando al rispetto, all’uso del linguaggio, al rifiuto degli stereotipi. È necessario che la prevenzione della violenza non si fermi e il suo contrasto diventi una priorità a livello politico. Basta contare le donne uccise per mano degli uomini: è necessario agire”.