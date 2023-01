Agguato fallito all'ex pentito, condanne bis

Agguato all’ex pentito, pene ridotte a 8 e 6 anni in appello per i due imputati, R.G. e N.C. , rispettivamente di Poggiomarino e Pagani, che nel 2021 spararono 14 colpi d'arma da fuoco contro l'auto di ex un collaboratore di giustiz.a .

L'agguato

Il tribunale ha escluso l'aggravante mafiosa. I due rispondevano di tentato omicidio e porto d'armi. La vittima riuscì a fuggire, pur ferita ad un braccio. Alla base dell'agguato la volontà - secondo la Dda - da parte della vittima di riaffermarsi nel territorio dell'Agro, così come di Poggiomarino. I due imputati furono intercettati prima e dopo il delitto mancato.