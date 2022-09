Mercato ortofrutticolo, rivoluzione per la gestione a San Marzano sul Sarno

Mercato ortofrutticolo, il Comune di San Marzano sul Sarno è pronto ad attuare la rivoluzione per quello che è, a tutti gli effetti, un patrimonio della città. "Periodicamente, come amministrazione comunale, effettuiamo sopralluoghi nelle strutture comunali per programmare eventuali lavori e verificare le condizioni del patrimonio immobiliare dell'Ente. Sabato l'assessore Angela Calabrese è stata al mercato ortofrutticolo, riscontrando ancora una volta forti disagi nella gestione e pulizia dei bagni pubblici a servizio dei commercianti - ha detto la sindaca Carmela Zuottolo -. Personalmente, abbiamo provato ad intensificare la pulizia con il nostro personale ma non è bastato".

La situazione

"Lo scenario trovato - continua - non è positivo per una comunità che sta facendo di tutto per dare il meglio di sé. L'assessore, già sabato, ha tenuto un colloquio con i commercianti che adesso saranno convocati in Municipio per indicargli la nostra nuova idea di gestione. Pensiamo a una società esterna che si occuperà di apertura, custodia, pulizia e anche facchinaggio eventualmente. Appena terminata la stagione lavorativa del mercato ortofrutticolo, infatti, inizieremo questo innovativo percorso. Saremo attenti e vigili per migliorare una struttura che è orgoglioso e vanto della nostra città".