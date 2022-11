San Marzano, via libera alla nuova agevolazione Tari per le utenze non domestiche

Nuova agevolazione Tari destinata alle utenze non domestiche al fine di attenuare l'impatto economico derivato dalle limitazioni introdotte dai vari provvedimenti per contrastare l'emergenza covid-19. I beneficiari dei circa 65mila euro messi a disposizione dall'Ente sono le attività interessate da chiusure o restrizioni dell'esercizio delle rispettive attività; le attività che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.

I commenti

"Questa amministrazione comunale si conferma vicino a commercianti e imprenditori che hanno toccato con mano la crisi legata all'emergenza Covid e provano ad andare avanti nonostante le mille difficoltà di questi mesi legati al caro bollette. Era per noi un dovere dare una dimostrazione reale che siamo vicini a loro", ha detto l'assessore con delega alle Attività produttive Angela Calabrese. Soddisfatta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "Il Comune di San Marzano sul Sarno è vicina sempre alle attività produttive della comunità. Non è la prima volta che come amministrazione comunale diamo un segnale concreto a famiglie, imprese e commercianti. Continueremo a farlo perché la politica deve essere al servizio del territorio".