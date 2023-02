Antenna mobile, installazione sempre più vicina a San Marzano sul Sarno

L’installazione dell’antenna mobile è sempre più vicina a San Marzano sul Sarno. La conferma arriva dagli uffici comunali, che stanno seguendo la vicenda con l'assessore delegato Angela Calabrese: "Sono contenta di poter comunicare che tra non molto anche a San Marzano sarà semplice telefonare, in quanto un altro step è stato raggiunto. L’impegno profuso ci permetterà di raggiungere il risultato tanto sperato assessore delegata alla innovazione tecnologiche, reti e wifi".

Il commento

Soddisfatta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "Con questa antenna porteremo la città ad essere sempre connessa e meno isolata. Come amministrazione comunale siamo attenti alle tematiche ambientali e anti-inquinamento, ma tutti sappiamo che in città c'è bisogno di un'evoluzione dal punto di vista tecnologico nel rispetto della legge e della salute dei cittadini. Per questo l'installazione dell'antenna mobile è una vittoria di tutta la comunità”