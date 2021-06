Carenze igienico sanitarie: blitz in un bar a San Marzano, espulsi tre stranieri

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno riscontrato violazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso dei locali, ma anche igienico sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro

Raffica di controlli lungo le strade del comune di San Marzano sul Sarno.

I controlli

Nel corso di un blitz presso un bar gestito da proprietari del posto, svolto insieme alla Polizia Locale e ai tecnici comunali, hanno riscontrato violazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso dei locali, ma anche igienico sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro, per complessivi 2000 euro di multe e l’invio degli atti al competente ufficio comunale per le ulteriori verifiche di competenza. Nel corso dei controlli, hanno identificato anche delle persone nei pressi del locale, di cui tre risultate irregolari sul territorio nazionale. A queste ultime è stato notificato un provvedimento di espulsione con invito a lasciare l’Italia.