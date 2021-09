Cade plafoniera in una scuola a San Marzano: ferito collaboratore scolastico

Cade una plafoniera nella scuola di piazza Amendola a San Marzano sul Sarno, ferito un collaboratore scolastico. Poteva finire molto peggio l'incidente avvenuta questa mattina nel plesso marzanese. Una plafoniera, insieme a dell'intonaco, è venuta giù ed è finita addosso a un collaboratore scolastico che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

La denuncia

"Quello che è successo, è grave ,ma poteva finire peggio, poteva colpire anche uno degli alunni" sostengono Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda, esponenti del gruppo di opposizione "Noi #sempretravoi". "Siamo davvero increduli, scuole aperte senza adeguate e scrupolose verifiche per la tutela dei nostri figli. Eppure solo qualche settimana fa, l'amministrazione comunale fiera annunciava l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. Purtroppo alla luce di questo increscioso incidente non si può fare altro che confermare la scarsa sicurezza negli edifici scolastici della città. Non avremmo mai voluto sentire ciò. All'amministrazione comunale chiediamo di intervenire non più a parole ma con i fatti. La sicurezza non è un optional. La sicurezza è appunto una priorità, soprattutto nei fatti e non a parole".