Fake news sui contagi a San Marzano sul Sarno: il sindaco va in Procura

Esplode la polemica sui contagi a San Marzano sul Sarno. Qualcuno, infatti, starebbe diffondendo delle vere e proprie fake news sui dati relativi alle persone risultate positive al Covid-19.

L'ira del sindaco

A denunciare questi episodi è direttamente il sindaco Cosimo Annunziata che, proprio sui social, annuncia la presentazione di un esposto in Procura parlando di “sciacallaggio e notizie infondate”. “In queste ore - dichiara il primo cittadino - emergono notizie infondate che generano allarme ingiustificato tra i cittadini, un vero e proprio atto di sciacallaggio che va stroncato sul nascere per non suscitare ulteriori problematiche verso famiglie e persone che vivono un periodo difficile e che hanno bisogno piuttosto del sostegno della Comunità".

Le raccomandazioni

Infine ricorda che “l'unica fonte ufficiale in merito ad aggiornamenti relativi al covid19 è quella del sito internet del Comune e pagina social dedicata”. E raccomanda i cittadini di “attenersi scrupolosamente alle direttive imposte dagli enti pubblici in merito al rischio contagio, mantenendo il distanziamento fisico e utilizzando le mascherine”.