San Marzano sul Sarno, prosegue la manutenzione delle strade

Messa in sicurezza delle strade. Si lavora senza sosta a San Marzano sul Sarno per rendere la città accogliente e funzionale. Per la messa in sicurezza delle strade, invece, sono terminati i lavori del ripristino stradale anche in via Ugo Foscolo ed in via Termine Bianco.

Il commento

"Mi sento orgogliosa di dire che stiamo rendendo la nostra città più sicura, bella ed accogliente", ha dichiarato la sindaca Carmela Zuottolo: "Non ci fermiamo e continueremo a lavorare anche nelle prossime settimane. La manutenzione, nonostante le chiacchiere dei soliti noti, è la priorità della mia amministrazione comunale. Avere strade ben asfaltate significa maggiore sicurezza per auto e pedoni".