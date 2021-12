San Marzano sul Sarno, Marco Iaquinandi (Vice Sindaco): “Piazza Nassirya rinasce”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Come promesso in campagna elettorale – ha dichiarato in una nota il vice sindaco di San Marzano sul Sarno Marco Iaquinandi – abbiamo installato una piccola area giochi in Piazza Nassirya che da piazza di spaccio ed illegalità diventa luogo di aggregazione e gioco per i bambini. Grazie all’impegno del Comando della Polizia Locale e dei Carabinieri di San Marzano sul Sarno abbiamo bonificato l’area eliminando dalla piazza lo spaccio di droga restituendo il luogo ai bambini che rappresentano la speranza della nostra comunità. Abbiamo mantenuto il nostro impegno – ha continuato il vicesindaco – nonostante qualcuno avesse messo in discussione la nostra volontà, rispondendo come sempre con i fatti e con il lavoro quotidiano”.

Alle dichiarazioni del vicesindaco Iaquinandi, fanno eco le parole del sindaco Carmela Zottolo sui piani di riqualificazione del centro storico dell’amministrazione comunale: “In un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico, anche la piazzetta Nassirya, fino qualche tempo fa scenario di violenza e degrado, avrà un ruolo importante. Esempio che anche nel più arido deserto può nascere un fiore. A breve ci sarà anche un progetto di riqualificazione del verde con le associazioni e la inaugureremo per ridarla nel suo più ampio splendore alla cittadinanza”.