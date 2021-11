Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica a San Marzano sul Sarno

Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in alcune zone del comune di San Marzano sul Sarno.

L’avviso

Le strade coinvolte dai disagi sono Via Piave, Via Turati, Via Giuseppe Di Vittorio e tutte le traverse. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22 di oggi.