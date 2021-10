Sversamento illecito di rifiuti: denunciato imprenditore a San Marzano sul Sarno

Gli agenti della Polizia Provinciale hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un imprenditore di San Marzano sul Sarno perché accusato di reati ambientali. ll reato in questione consiste nello sversamento di liquidi quali reflui di lavorazione del vicino opificio industriale sul nudo terreno. Quindi, gli agenti d’intesa con l’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore hanno provveduto al sequestro della vasca di raccolta e delle attrezzature utilizzate.

Il blitz

In questo caso si trattava di monitoraggio condotto nell'area dell'Agro Nocerino Sarnese e precisamente nelle aree presenti sul percorso del fiume Sarno, ma la Polizia provinciale, diretta dal comandate Angelo Cavaliere, effettua regolari controlli di tutela ambientale su tutto il territorio provinciale. “Salvaguardare il nostro patrimonio naturale è fondamentale per noi e le nuove generazioni. E rappresenta anche un punto di partenza essenziale per creare sviluppo sostenibile” dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese.