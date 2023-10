"Inimmaginabile ricevere tanto odio gratuito", parla Iaquinandi dopo la diffusione del video

Dopo il video apparso sui social, in cui un suo concittadino gli augurava di morire di cancro, il vice sindaco di San Marzano sul Sarno e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi rompe il silenzio con un post su Facebook: “Sono stato in silenzio, lontano da dichiarazioni e commenti, a pensare più volte se valesse ancora la pena continuare”.

“Inimmaginabile ricevere tanto odio gratuito solo perché si ricopre un ruolo istituzionale. Mi sono sentito responsabile e colpevole verso la mia famiglia. Allora ti fermi e pensi ai tanti sacrifici che fai per la tua città, dove hai le tue radici, nella quale vivi, in cui hai creato una famiglia, un lavoro e dove vuoi far crescere i tuoi figli. Pensi alle tante rinunce con gli amici, alle ore che potresti dedicare di più alle persone che ami e alle tue attività. Ti chiedi se è giusto sacrificarsi ancora per cercare di mantenere gli impegni presi verso la tua gente, rischiando di far soffrire ancora una volta le persone a te care. Ammetto che per la prima volta ho pensato di lasciare. Ho sempre combattuto e lavorato a testa bassa senza indugio, ma questo clima che da diversi mesi avvolge la nostra comunità fa paura e le persone che mi circondano non meritano di subirlo. Mentre rifletti ti ritrovi improvvisamente con la famiglia ed un esercito di uomini e donne che da ogni parte della provincia ti dimostrano solidarietà, vicinanza e l’invito a non mollare. Parole di bene e rispetto che ripaga dei tanti sacrifici e ti da la giusta positività per continuare. Questa meschina parentesi social va archiviata e va aperta nella sua naturale collocazione giudiziaria. Ora bisogna ripartire e concentrarsi sugli obiettivi già fissati. Grazie a voi tutti”.