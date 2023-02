Maxi sequestro di sigarette di contrabbando, il blitz a San Marzano

Circa 4 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate mercoledì, in un capannone a San Marzano sul Sarno. Due gli indagati, uno di Torre Annunziata e l'altro di San Marzano, finiti ai domiciliari. Ieri sono comparsi in tribunale per la direttissima, decidendo di avvalersi del silenzio. Per loro la convalida dell'arresto e la liberazione, con obbligo di dimora nel comune di residenza

Il blitz

Ad operare la Guardia di Finanza di Nola, che aveva seguito due veicoli lungo via Roma, a San Marzano, fino ad un portone in ferro che conduceva ad un capannone. Qui la scoperta delle sigarette, in parte già caricate in auto.