Provò ad abusare di un minore in un bagno pubblico: tre anni di carcere per un 50enne

Provò ad abusare di lui, dopo averne atteso l’ingresso in uno dei bagli pubblici di quella villa di cui era anche custode. Con l’accusa di violenza sessuale a danno di minore è stato condannato a 3 anni e 4 mesi un 50enne di San Valentino Torio, che il 30 dicembre del 2016 tentò di violentare un ragazzo di 16 anni.

I fatti

L'uomo seguì il minore in un bagno pubblico, all'interno di alcuni giardinetti di una villa a San Marzano sul Sarno. Prima lo bloccò con un braccio. Poi, si sarebbe denudato e cominciato a masturbarsi riuscendo a toccare il ragazzino nelle parti intime. Di fatto, costringendolo dunque contro la sua volontà a subire atti sessuali. Dopo una iniziale resistenza, il ragazzo riuscì a divincolarsi, fuggendo. La violenza fu raccontata al padre, poi dallo stesso ragazzo ai carabinieri, che identificarono l'imptuato. Il tribunale ottenne per lui una misura personale di divieto di dimora, con l'accusa di violenza sessuale. Giorni fa la condanna in primo grado, a 3 anni e 4 mesi di carcere.