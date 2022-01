Agguato fallito all'ex pentito, i due indagati confermano le accuse

Hanno reso dichiarazioni spontanee auto-accusatorie, nel corso dell’udienza preliminare per il tentato omicidio dell’ex pentito C.A. , gli imputati R.G. , "boss" 60enne di Poggiomarino e il complice N.F. , 31enne di Pagani, accusati in concorso dell’agguato del 13 aprile scorso a danno dell’ex pentito di Poggiomarino. La sentenza arriverà il prossimo 16 febbraio.

La storia

L’agguato fallì il 13 aprile scorso sul territorio comunale San Marzano sul Sarno. La vittima fu seguita e pedinata, poi ferita nella periferia della città marzanese, con 14 colpi di pistola esplosi in rapida successione. L'uomo era in auto. I due imputati rispondono di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso e dall’accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo. L'ex collaboratore di giustizia era uscito da pochi mesi, spontaneamente, dal programma di protezione accordatogli, ritornando sul territorio e stabilendosi nell'Agro, tra Poggiomarino, territorio di influenza di egemonia del gruppo di R.G. e San Marzano Sul Sarno, cittadina confinante divenuta luogo dell’agguato. La ricostruzione dei fatti si basa sulle intercettazioni ambientali raccolte all'interno di un locale mansardato a Pagani, dove il 60enne boss si muoveva pianificando l’azione. L'eliminazione del collaboratore, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata pianificata da R.G. per segnare il territorio e ottenere il predominio criminale di una porzione dell'Agro, rimuovendo un ostacolo agli interessi economici suoi e della sua organizzazione, nell’ambito di uno scontro con un gruppo rivale, attivo sulla stessa area. La Procura Antimafia ha chiesto per i due il rinvio a giudizio davanti al gup del Tribunale di Salerno