Sotto effetto di alcol e droga, maltrattava la madre per i soldi: 40enne a giudizio

Risponde di maltrattamenti ed estorsioni alla madre un 40enne di San Marzano sul Sarno, atteso dal processo così come disposto dalla Procura di Nocera Inferiore

Le accuse

L’uomo, finito in carcere al culmine della sequenza di episodi, secondo le accuse, avrebbe più volte maltrattato la madre, aggredendola anche verbalmente, sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, per estorcerle dei soldi. I fatti contestati si riferiscono ad un periodo compreso tra l’anno 2020 e l’estate 2021. In uno degli episodi più gravi l’uomo puntò contro la donna una bottiglia di vetro, adoperandola come arma. La vicenda è poi finita nelle ricostruzioni svolte dai carabinieri, dopo la denuncia presentata dalla parte offesa