San Marzano sul Sarno, incendiati sei alberi nel Parco Urbano: è caccia ai piromani

Incendiate sei piante nel Parco urbano di San Marzano sul Sarno. A denunciare l'accaduto la sindaca Carmela Zuottolo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero.

Caccia ai responsabili

La sindaca riferisce che "sono stati visti alcuni ragazzi, con il volto travisato da un cappuccio, allontanarsi dal luogo nel momento in cui sono divampate le fiamme". "Nelle scorse ore - aggiunge la prima cittadina - il Parco urbano è stato chiuso per delle verifiche. Grazie ai cittadini che hanno allertato le autorità e ai volontari della Protezione civile "Vi.Vas" giunti sul posto. Purtroppo la pandemia ha fatto aumentare ed acuire fenomeni di noia e sterilità di valori, che spesso tra i giovani portano anche ad episodi di violenza o bullismo. Speriamo che mettendo in campo azioni di inclusione e partecipazione attiva si possa limitare tutto questo e permettere alla gente di riprendere in mano la propria vita".