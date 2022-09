San Marzano sul Sarno, primo step per il nuovo stadio: approvato restyling e affidamento

Primo step per i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Marzano sul Sarno. Approvato stamattina in consiglio comunale la proposta di restyling e valorizzazione dell'impianto e del suo affidamento.

Il commento del sindaco

"Abbiamo riconosciuto il pubblico interesse e perseguito con un ulteriore fase amministrativa che consentirà di raggiungere l’obbiettivo di realizzare questo importante intervento", ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. Assente, per la seconda volta consecutiva, il gruppo consiliare Almamente composto dai consiglieri comunali Margherita Oliva e Lisa Maiorano.

"Dicono puntualmente che vogliono il bene della città, che sono propositive. Ma quando poi devono dimostrarlo perdono sempre l’occasione per farlo e la giornata di oggi ne è la dimostrazione. Forse si staranno preparando per l’ennesima denuncia per rallentare o frenare, come di consueto, la crescita della città. Grazie, invece, all’altra parte della minoranza, il gruppo consiliare "Noi sempre tra voi" che hanno dimostrato di anteporre ai propri personali quelli politici e quelli dell’intera comunità. Si tratta di un altro passo avanti per la crescita di questa comunità", ha concluso la sindaca Zuottolo.