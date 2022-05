Botte alla ex moglie, "parlava con altri uomini": straniero a giudizio

«Sto pagando una persona che ti dovrà ammazzare e dovrà occultare il tuo corpo in modo che la tua famiglia non potrà trovarti». Così un 50enne albanese minacciava la ex moglie, dal 2016 fino a tempi più recenti, guadagnandosi ora un processo dietro richiesta della Procura di Nocera Inferiore.

Le accuse

L'uomo è sotto processo per maltrattamenti aggravati. I fatti si sarebbero verificati a San Marzano sul Sarno. L'uomo, mosso da gelosia, avrebbe più volte insultato e minacciato, ma anche picchiato la donna. In un'occasione con schiaffi e pugni al volto, fino a stringerle le mani al collo. Nel 2019, invece, l'imputato accusò la vititma di parlare con altri uomini. Ragione più che sufficiente per prometterle di ucciderla. Diversi gli episodi di violenza fisica ricostruiti dalla donna in denuncia, come la minaccia del marito di pagare qualcuno per ucciderla e poi nasconderne il corpo. Il dibattimento, ora, dovrà provare le responsabilità del 50enne.