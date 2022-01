Coltellata per una birra non pagata, l'indagato al gip: "Mi sono difeso da un'aggressione"

Si è difeso, spiegando di aver schivato un'aggressione - con una bottiglia di vetro - e di aver reagito solo per difendersi. Questo quanto riferito dal 32enne marocchino, arrestato giorni fa per tentato omicidio nei riguardi di un un connazionale, che si sarebbe rifiutato di pagargli una birra.

Le accuse

L'episodio risale al 26 dicembre scorso, all'esterno di un bar. Dopo il colpo, l'indagato portò via alla vittima anche 800 euro in contanti che aveva nel portafoglio. Ora è sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, in carcere. Ad indagare i carabinieri della stazione locale, dopo l'identificazione della vittima, che spiegò quanto gli era accaduto. Starà al gip decidere se lasciarlo o meno ristretto in carcere. L'uomo ha spiegato di essersi difeso - sarebbero stati entrambi ubriachi - negando, inoltre, di aver rapinato la vittima.