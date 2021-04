Spari contro un'auto a San Marzano sul Sarno: indagano i carabinieri

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Ford Puma, a San Marzano sul Sarno, oggi pomeriggio, in via Papa Giovanni XXIII. Ad agire una persona - o forse due -, che ha poi sparato contro l'automobile, dove pare ci fossero due persone. Ci sarebbe anche un ferito, trasferito in ospedale.

Le indagini

Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Nulla è escluso, anche l'ipotesi dell'agguato. A bordo dell'auto, diretta verso San Valentino, pare ci fossero due persone, che sarebbero invece riuscite a fuggire