San Marzano sul Sarno: Tari, riduzione di 100mila euro per il 2023

"Sono soddisfatta del lavoro sinergico svolto tra noi amministratori e i responsabili, tecnici e dirigenti del Comune. Sono soddisfatta perché dato il periodo storico di emergenza, la conseguente crisi economica, il ritardo dei pagamenti, la raccolta speciale dei rifiuti covid e l'aumento generale dei prezzi, siamo riusciti ad eguagliare il risultato dell'anno scorso ed a ridurlo di 100mila euro per il 2023". Sono le parole dell'assessora Maria Angela Calabrese, a seguito dell'approvazione, da parte del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, del Piano economico finanziario della Tari per il periodo 2022-2025 che prevede una riconferma dei costi di gestione dei rifiuti per il 2022 e una riduzione di circa 100mila euro per il 2023.

Il commento della sindaca

"Abbiamo deciso di confermare, come amministrazione comunale, la vicinanza ai cittadini e alle realtà economiche di questo territorio che, dopo due anni di pandemia, adesso si trovano ad affrontare il caro bollette. In questo modo, il Comune continua ad essere concretamente vicino a tutti", ha detto la sindaca Carmela Zuottolo.