"Pagami una birra", poi lo accoltella alla testa: in stato di fermo per tentato omicidio

Voleva che gli pagasse una birra, ma al suo rifiuto lo aveva accoltellato alla testa, ferendolo in modo grave. Giorni fa, è stato arrestato per tentato omicidio, rapina e porto di un coltello in luogo pubblico. Si tratta di un marocchino residente a San Marzano sul Sarno

I fatti

L'episodio risale al 26 dicembre scorso, all'esterno di un bar. Dopo il colpo, l'indagato portò via alla vittima anche 800 euro in contanti che aveva nel portafoglio. Ora è sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, in carcere. Ad indagare i carabinieri della stazione locale, dopo l'identificazione della vittima, che spiegò quanto gli era accaduto