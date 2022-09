San Matteo 2022: la preghiera verso il mare sarà in piazza della Libertà, intanto protestano gli ambulanti

Per la prima volta, la preghiera rivolta verso il mare durante la processione di San Matteo si terrà nel primo tratto di piazza della Libertà e non in piazza Cavour, dopo la sosta davanti al Comune. Le statue di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII e dei Santi Martiri Salernitani percorreranno via Duomo, via Mercanti, corso Vittorio Emanuele, via dei Principati, corso Garibaldi, via Roma, la chiesa dell’Annunziata, per poi rientrare in Cattedrale, attraversando via Portacatena e largo Sedile del Campo. Non mancheranno le tradizionali giravolte delle statue in più punti del corteo e la corsa sulla scalinata del Duomo, al rientro.

L'appello

Intanto, il Comune non ha autorizzato lo svolgimento dell’Antica Fiera di San Matteo nel sottopiazza della Concordia dal 17 al 21 settembre. Oltre 100 ambulanti avevano richiesto la possibilità di vendere presso gli stand in occasione della festa patronale. Il luogo della fiera controproposto dal Comune sarebbe stato piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione, ma i rappresentanti di Anva non hanno accolto tale ipotesi in quanto la manifestazione sarebbe stata collocata lontano dagli altri festeggiamenti: il 20 settembre, dalle 16 alle 20, gli ambulanti protesteranno con un sit-in sotto al Comune, dopo un corteo di camion e auto che partirà dalla stadio Arechi per giungere, per l'appunto, ai piedi di Palazzo di Città ed esprimere il malcontento dei venditori.

La richiesta all'arcivescovo

L'Anva ha anche scritto una lettera all'arcivescovo Andrea Bellandi affinchè funga da mediatore con l’amministrazione comunale perchè quest'ultima conceda agli ambulanti la possibilità di lavorare per la festività di San Matteo. "La crisi pandemica ha causato tanti disagi economici agli operatori ambulanti fieristi e dello spettacolo viaggiante, per due anni in Campania non abbiamo lavorato, solo da aprile abbiamo iniziato a rivedere la luce in fondo al tunnel, in questi due anni gli ambulanti e i giostrai hanno stretto i denti, ma ora siamo allo stremo, in molti di noi ancora non hanno ripreso a lavorare e partecipare alla festa di San Matteo è un inizio di speranza", denunciano gli operatori che auspicano l'intervento di sua eccellenza per ottenere l'autorizzazione della fiera.